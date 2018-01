Ins Krankenhaus geflogen

+++ UPDATE: Vermisste Bonnerin wohlbehalten aufgetaucht +++

Ahr. Laut Polizei wurde Rita B. inzwischen wohlbehalten angetroffen. Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 57-jährigen Rita B. aus Bonn-Auerberg. Einen Kontakt zur Vermissten gab es zuletzt am Dienstag, 23. Januar, gegen 19 Uhr. Sie hielt sich zu diesem Zeitpunkt an ihrer Wohnanschrift in Auerberg auf. Laut Polizei liegen derzeit legen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Da die Polizei eine Eigengefährdung nicht ausschließt, bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe. Rita B. ist 1,75 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze, dunkle Haare. Sie trägt eine hellgrüne Hose und eine dunkle Jacke. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden. Laut Polizei wurde Rita B. inzwischen wohlbehalten angetroffen.