Junge Frauen schwer verletzt

Eine 25-Jährige setzte - in Fahrtrichtung Koblenz - zum Überholen eines vorrausfahrenden Pkw an. Beim Fahrstreifenwechsel bemerkte sie, so heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, offensichtlich einen bereits auf der Überholspur neben ihr fahrendes Auto. Nach einer seitlicher Kollision geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte mit der rechten Schutzplanke und überschlug sich. Eine nachfolgende 21-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Wagen. Beide Fahrerinnen wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht - an ihren Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zwei nachfolgende Pkw überfuhren Trümmerteile und wurden ebenfalls beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte rund 25.000 Euro betragen. Die A 48 war in Fahrtrichtung Koblenz rnd 90 Minuten komplett gesperrt. Neben der Autobahnpolizei Mendig waren die Autobahnmeisterei und die Freiwillige Feuerwehr Kaisersesch, sowie das DRK im Einsatz.

Foto: Polizei