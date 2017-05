Junger Metallbauer ist der Beste

Kirchenchor sucht neuen Leiter

Marmagen. Der Kirchenchor Marmagen sucht möglichst ab sofort einen erfahrenen Chorleiter. Der gemischte Chor besteht aus rund 30 Sängern im Alter von Mitte 30 bis 80 Jahren, die durch Freude an Musik und Geselligkeit zu einer Gruppe zusammengeschweißt sind und deren musikalische Fähigkeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Der Chor singt vorwiegend zu den Kirchenfesten in der Pfarrkirche St. Laurentius, verfügt aber auch über langjährige Erfahrung klassischer und weltlicher Konzerte mit Orchesteraufführungen. Gesucht wird eine konsequent motivierende Persönlichkeit, Musiklehrer, Chorleiter oder Kirchenmusiker, die pädagogisches Talent, Geduld und Ausdauer im Umgang mit Laiensängern mitbringt. Der Kirchenchor proben immer montags von 19.30 bis 22 Uhr in der alten Schule in Marmagen unter dem Motto »Aus Freude am Singen«. Bei Interesse kann man sich an die Vorsitzende Roswitha Krahe unter rosi0304@gmx.de oder Tel.: 02486/7026 melden. Mehr Informationen über den Chor und zur Konzertchronik im @ Internetwww.kirchenchor-marmagen.deDer Kirchenchor Marmagen sucht möglichst ab sofort einen erfahrenen Chorleiter. Der gemischte Chor besteht aus rund 30 Sängern im Alter von Mitte 30 bis 80 Jahren, die durch Freude an Musik und Geselligkeit zu einer Gruppe zusammengeschweißt sind…

