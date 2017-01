Kaisersesch hat Potential

Stadtbürgermeister Gerd Weber zeichnete in seiner Neujahrsansprache ein positives Bild der Eifelstadt, die sowohl im abgelaufenen Jahr als auch aktuell eine gute wirtschaftliche Entwicklung eingeschlagen habe. Neuansiedlungen, die Stadtsanierung und eine Wasserstoff-Tankstelle seien nur einige Themen, die das Entwicklungspotential der Stadt aufzeigten. Mit der Verleihung der Verdienstmedaille an den Eifelverein, der unter anderem Wanderwege pflegt und für den Naturschutz eintritt, sowie an Jürgen Weis, der in der Senioren- und der Flüchtlingsarbeit aktiv ist sowie für die Ausschilderung des Jakobsweges verantwortlich zeichnet, hatte der Empfang auch die Würdigung des Ehrenamtes in den Fokus gerückt. Zudem dankte Stadtbürgermeister Weber der scheidenden Weinkönigin Anja I. und dem Diözesanköniggspaar der Schützen, Stefan und Nicole Tullius.

Foto: Pauly

www.stadt-kaisersesch.de