Kind auf Zebrastreifen erfasst

Diebe montierten 84 Reifen ab

Euskirchen. In einem Euskirchener Autohaus wurden in der Nacht zum Donnerstag an 21 Fahrzeugen die Reifen abmontiert. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Nacht zu Donnerstag montierten Diebe an 21 Neufahrzeugen die Reifen ab und stahlen insgesamt 84 hochwertige Einzelräder. Der Werkstattleiter einer Autofirma an der Mainstraße erkannte am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr mehrere auf…

weiterlesen