Krähenfüße ausgelegt

Fahndung nach Sparkassen-Räubern

Boos. Am Mittwochmorgen, 22. Februar 2017, gegen 9.15 Uhr, ist die Filiale der Kreissparkasse Mayen in Boos überfallen worden. Das neue Magazin "Kriminalreport Südwest" beschäftigt sich am Montag, 8. Januar, 20.15 Uhr, im Südwest-Fernsehen unter anderem mit diesem Raubüberfall.

weiterlesen