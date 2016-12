Sternsinger sind unterwegs

Simmerath. Auch in diesem Jahr ziehen die Sternsinger in den einzelnen Orten durch die Straßen und bringen zur Freude der Bewohner an den einzelnen Häusern »ihr Zeichen« an.Simmerath (ho). Die Aussendung der Sternsinger begann in diesem Jahr in der Gemeinde Simmerath in den Kirchen von Einruhr und Rurberg, wo Pastor Michael Stoffels die Sternsinger im Rahmen der Kindersegnung auf den Weg schickte. Bis zum 7. Januar wird auch in den anderen Kirchen auf Gemeindegebiet die Aussendung der Sternsinger erfolgen, die dann an den Haustüren oder Hauswänden mit Kreide oder Aufklebern ihr Erscheinen mit der Inschrift »20CMB17« dokumentieren.Dieses Mal wird bei der bundesweiten Sternsinger-Aktion unter dem Motto »Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit« für hilfsbedürftige Kinder gesammelt. Wenn die Sternsinger in den nächsten Tagen den Segen Gottes zu den Menschen bringen und Spenden für Kinder in Not sammeln, richten sie den Blick besonders auf Kinder, die unter Mangel- und Unterernährung leiden. Weltweit hat jedes vierte Kind nicht genug zu essen oder ist einseitig ernährt.Die Gemeinschaft der Gemeinden Simmerath hat im Übrigen auch eine eigene Website (www.katholisch-in-simmerath.de), auf der man den Pfarrbrief, die Gottesdienstordnung und natürlich auch die Aussendungstermine der Sternsinger in den einzelnen Orten einsehen kann.

