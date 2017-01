Urkunde und Scheck beim Reiler Neujahrsempfang

In Reil waren Bürgerinnen und Bürger, Weinkönigin Franziska, die Reiler Symbolfiguren Pfalzgraf und Teufel, Vereinsvorsitzende, Kindergartenkinder und Schulleiterin zum Neujahrsempfang ins Rathaus gekommen. Zu Beginn begrüßten die Kita-Kinder die Gäste mit der Reiler Hymne: "Ei lustig Reiler Bibade ma sei …"

In seinem Rückblick zeigte sich Ortsbürgermeister Artur Greis besorgt über die negativen Ereignisse in der Welt: Brexit in England, die Wahl von Trump in Amerika, das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Sogar beim Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach konnte man Polizisten mit Maschinenpistolen beobachten.

Stolz war Greis auf die vielen Ehrenamtlichen seiner Gemeinde. Das Haushaltsjahr 2016 begann mit einem Fehlbetrag von 196.000 Euro, die man bis auf ein Minus von 45.000 Euro ausgleichen konnte. Auch das kommende Haushaltsjahr werde schwierig.

Viele Ziele für 2017

Das Land möchte., dass bis 2020 alle Kommunen ihre Defizite ausgleichen. Die Gemeinden kämpfen um den Erhalt des ländlichen Raumes, Dorferneuerungskonzept, Pläne zur dorflichen Infrastruktur u.v.m. Kliniken werden geschlossen, Sparkasse schließen Filialen.

Die Gemeinde Reil hat viele Ziele im neuen Jahr. So soll die Sporthalle renoviert werden, der Jugendclub gefördert, eine kommunale Stiftung gegründet. Objekte stehen an: der Spielplatz in der Konzelsbach, die Stabilisierung der Graubach, Sanierung von Wanderwegen und eine Toilette am Friedhof.

Positive Resonanz gibt es bei den Übernachtungszahlen und beim Wohnmobilstellplatz. Namentlich erwähnte Greis als Beispiel für die vielen fleißigen Ehrenamtler Josefa und Klemens Burg sowie Hildegund Greis. Ein besonderer Dank ging auch an den 1. Beigeordneten Rüdiger Nilles. Die neue Leiterin der Grundschule, Christina Thösen, stellte sich vor; Ortsvereine präsentierten sich auf Schautafeln.

Bürgermeister Greis verwies auf die kommende Sitzung am 30. Januar, in der entschieden wird, ob in diesem Jahr überhaupt noch ein Weinfest stattfinden wird. Ehrenbriefe der Gemeinde und Ehrennadeln bekamen Ruth Klink und Reiner Weirauch.

Die Frauen vom Lauftreff überreichten Greis einen Scheck über mehr als 950 Euro aus Spenden vom Silvesterlauf. Die Spendengelder werden nach Absprache an Bedürftige in der Gemeinde eingesetzt. Fotos:FF