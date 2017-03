Sattelauflieger löst sich

Die Eintracht der Rocklegenden

Stadt Trier. In Zeiten, in den denen sich die Reihen einstiger Rockgrößen mehr und mehr lichten und kaum noch Bands aus der guten, alten Zeit in Originalbesetzung auf der Bühne stehen, müssen sich Tourneeveranstalter etwas einfallen lassen. Zum Beispiel Manfred Hertlein aus Würzburg, einer der Top-Veranstalter Deutschlands, der mit „Rock meets Classic“ ein Erfolgskonzept etabliert hat: Man nehme eine Handvoll Altstars aus den 70ern und 80ern, lasse sie ihre größten Hits präsentieren und fülle die musikalischen Lücken bis zum Überfluss durch ein bombastisches Sinfonieorchester.