Grundschule Traben-Trarbach ist Schwimm-Kreismeister

Traben. Ende März fand in Wittlich im Vitelliusbad die Kreismeisterschaft im Schwimmen statt. Dort war die Grundschule Traben-Trarbach mit einer gemischten Mannschaft am Start. In spannenden Entscheidungen – Sprintstaffel, Ballstaffel sowie im Ausdauerschwimmen - gaben die Schülerinnen und Schüler ihr Bestes. So war der Jubel groß, als bei der Siegerehrung der erste Platz an die Mannschaft ging. Neben Urkunden durften die Kinder noch eine neue Stoppuhr und ein Slalom-Tauchspiel für den Schwimmunterricht entgegennehmen. Bereits Anfang März fand in Piesport die Endrunde der Kreismeisterschaft Fußball statt. Die Mannschaft der GSTT startete erfolgreich ins Turnier und zeigte eine ausgefeilte Spieltaktik, kluge Spielzüge und ein durchweg sicheres Passspiel. Durch nur zwei Gegentreffer verpassten die Schüler nur knapp den Einzug ins Finale, setzten sich aber im kleinen Finale durch und errangen einen sehr guten dritten Platz.

