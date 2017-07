Mann mit Blindenhund angefahren, Täter flüchtig

Blumenkübel flog in Fensterscheibe

Gerolstein. Zu gleich zwei Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gerolstein. Auf dem unbefestigten Parkplatz links neben McDonald´s beschädigten unbekannte Täter einen gelben Ford Ka. An dem Pkw wurden der linke Außenspiegel und der Heckscheibenwischer abgebrochen. In einen Kotflügel wurde zudem eine Delle getreten. Vermutlich zur gleichen Zeit wurde ein vor dem Restaurant stehender Blumenkübel umgetreten. Der Kübel flog in die Scheibe neben dem Eingang und beschädigte diese. Ein weiterer Blumenkübel wurde auf die Straße geworfen und zerbrach. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Gerolstein, 06591/95260.Zu gleich zwei Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gerolstein. Auf dem unbefestigten Parkplatz links neben McDonald´s beschädigten unbekannte Täter einen gelben Ford Ka. An dem Pkw wurden der linke Außenspiegel und…

weiterlesen