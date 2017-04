Jugendstil trifft Pop Art

Neun Ausstellungen in fünf Wochen. Bundesweit. In Städten wie München oder Stuttgart, in drei Museen und sechs Galerien und jetzt in Trarben-Trarbach. Die Jugendstilstadt ist die letzte Station der Europa-Reise der Pop Art Ikone James Francis Gill. Von hier fliegt der Künstler wieder zurück in seine Heimat nach Texas. 100 Grafiken und Unikate von Künstlern der Pop Art Szene sind bis zum 18. Juni auf zwei Etagen im Alten Bahnhof zu sehen. Zu den Werken von Gill gesellen sich Grafiken und Unikate von Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jime Dine, Andy Warhol, Alex Katz, Mel Ramos und anderen. Die Künstler schöpften die Motive ihrer Werke aus dem Alltag: aus der Reklame, Plakaten, Comics und der Presse und setzten sie im Stil der Werbegrafik auf großen Formaten um.

Über 200 Mal Marilyn

Die Bilder von James Francis Gill stechen heraus: Sie sind plakativ, meist von knalliger Farbigkeit und beschäftigen sich unter anderem mit dem Massenkonsum und der Starkultur. Seine Monroe-Bilder sind berühmt, über 200 Mal bannte der Meister die Stilikone des 20. Jahrhunderts auf Papier. Sein dreiteiliges "Marilyn Triptych" hängt in der Sammlung des Museums of Modern Art in New York. Was viele nicht wissen: Im frühen Werk des Künstlers finden sich auch "politische" Motive. So malte James Francis Gill als einer der Wenigen gegen den Vietnam-Krieg an.

Möglich gemacht haben die sehenswerte Ausstellung an der Mosel die Brüder Carlos und Daniel Marx von der Trierer Galerie Kaschenbach.

Die Pop Art Ausstellung im Alten Bahnhof ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen werden samstags und sonntags ab 11 Uhr angeboten; Sonderführungen für Schulklassen oder Gruppen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Absprache möglich.