Sternsinger an der Mittelmosel unterwegs

In der Pfarreiengemeinschaft Mittlere Mosel waren am vergangen Wochenende über 100 Mädchen und Jungen als Sternsinger unterwegs. Sie schrieben den Segen an unsere Häuser und sammelten Spenden für Kinder, die in Not leben, in diesem Jahr besonders für die Kinder in Kenia.

Unser Foto zeigt die Sternsinger beim Aussende-Gottesdienst am 6. Januar 2017, der in diesem Jahr für alle gemeinsam in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Traben-Trarbach gefeiert wurde. Die KInder sind teil einer riesigen, besonders nützlichen und nachhaltigen Hilfsaktion: Es ist die größte Aktion von Kindern für Kinder weltweit. Foto:FF