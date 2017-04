Natursteinwand wird verstärkt

Satire im Outdoor-Format zwischen Eschauel und Schwammenauel

Schmidt. »Regio Oratio«, sprich Benedikt und Konrad Schöller aus Schmidt, starten einen Versuch mit Gästeführungen im alternativen Format, quasi nach dem Motto »Satire on tour«. Im Bereich Eschauel erregt bekanntlich das Thema »Kletterwald« derzeit die Gemüter. Wir bewegen uns auf vermintem Terrain, zumal der Ur-Schmidter (jedenfalls bis 1972) auch noch den Tatbestand des gemeinen Monschäuers erfüllt«, erklären die Schöllers.Schmidt. »Tour de Roer« heißt nicht etwa ein neues Teilstück der legendären »Tour de France«. Die Bezeichnung ist vielmehr der Titel begleiteter Gästeführungen auf einem rd. 4,5 km langen Teilstück des Seeuferrandweges zwischen Eschauel und Schwammenauel.Konrad Schöller, Gästeführer von »Regio Oratio« erklärt, man habe sich ganz bewusst für das französische »Roer« entschieden; um es einmal umgekehrt wie vor rund 100 Jahren in Monschau zu machen, das bis 9. August 1918 noch »Montjoie« hieß. Das besondere Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen bzw. zwischen Monschäuern und Rheinländern ist nur eines reichlich delikater Themen, die Konrad Schöller an neun Erzählstationen auf dem Weg zwischen Parkplatz Eschauel bis Staudamm Schwammenauel zum Besten gibt.Nicht ganz ernst»Die Teilnahmebedingungen wurden bewusst so gestaltet, dass unsere Gäste die Kunst des sich ‚Selbst-auf-die-Schippe-nehmens' beherrschen müssen«, ergänzt Benedikt Schöller. Ansonsten wären sie kaum davor gefeit, unterwegs vom »Auf-den-Schlips-getreten-Virus« befallen zu werden. An derlei Symptome erleiden Tourteilnehmer vorzugsweise, wenn sie einer Personengruppe angehören, die spontan durch den Kakao gezogen wird, erläutert Schöller die nicht alltäglichen Spielregeln der »Tour de Roer«.ErzählstationenDie Themen orientieren sich an den Histörchen des jeweiligen Standorts. Illustriert durch seltenes Karten- und Bildmaterial aus der guten alten Zeit werden Texte und Reime dargeboten, die so gar nicht in die verträumte »Heile-Welt-Idylle« am Rursee passen wollen. Breiten thematischen Raum nehmen die frühere Eisenerzgewinnung in der Simonsley und der Bau der Rurtalsperre ein. Nahe Eschauel sind es die vermeintlichen Ruhmestaten der Schmidter Bürgerwehr oder die ersten Flüchtlinge aus dem Tal der Roer. Weiter Richtung Schwammenauel geht es um einen Möchtegern-Bolzplatz mit ökologischem Flair, um eine Doppelkirche auf der Roten Liste in der kleinsten Stadt in NRW oder darum, wie ein brauner Ex-Landrat zu einem weithin verklärten Eifelhelden mutiert.An einigen Stationen wird es tierisch: Der angeblich in den Nationalpark zurückgekehrte Isegrim gehört ebenso zum Repertoire wie »Schweinereien« aus Nideggen und »Eseleien« aus Heimbach. Welch' dominierende Rolle die Rurtalsperre bei der Wasserversorgung des in Deutschland viert- und europaweit sechstschmutzigsten Kohlekraftwerks einnimmt, dürfte durchaus auch Nicht-Monschäuer interessieren.

