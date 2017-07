Wer wird Mosel-Weinkönigin?

Im Straßengraben gelandet – Fahrerin schwer verletzt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11. Juli, befuhr eine 23-jährige Frau aus Bernkastel mit ihrem PKW die Bundesstraße 53 von Mülheim kommend in Richtung Bernkastel-Kues. Gegen 23 Uhr kam sie in Höhe der Firma Benninghoven nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und krachte in die Palisadenmauer. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug hat nur noch Schrottwert. Unfallursache dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.