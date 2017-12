19-Jähriger mit 1,96 Promille

Änderungen auf der Eifelstrecke der Bahn

Kall. Am Sonntag, 10. Dezember, ist Fahrplanwechsel bei der Bahn. In der Region ändert sich was. Zum Fahrplanwechsel wird nach Auskunft der Deutschen Bahn im Regionalverkehr vor allem das Angebot in den Nächten und an Wochenenden verbessert. So seien die letzten Züge auf vielen Linien künftig deutlich später unterwegs als bisher – auf einzelnen…