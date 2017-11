Diebe suchten drei Autohäuser heim

Mayen. Zwischen Samstag und Montag, 18. bis 20. November, ist im Bereich der Polcher Straße in Mayen in drei Autohäuser eingebrochen worden.Der oder die Täter verschafften sich unter anderem, durch das Aufhebeln von Türen und das Einschlagen von Fenstern Zutritt. In den Autohäusern wurde gezielt nach Bargeld gesucht. In einem wurde zudem ein Tresor aufgeflext. Die Täter flüchteten nach…