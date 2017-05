Mit einem Benefizspiel ins Jubiläumsjahr

Wohnmobil verliert Dachbox auf der A 1

Kreis Bernkastel-Wittlich. Am Sonntag, 30. April, verlor laut Zeugenaussagen ein Wohnmobil mit WIL-Kennzeichen, das auf der Bundesautobahn A 1 Richtung Dreieck Vulkaneifel unterwegs war, gegen 15.50 Uhr zwischen den Ausfahrten Gerolstein und Daun/Darscheid eine große Dachbox inkl. Inhalt. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer versuchte durch Hupen sowie Lichthupe auf den Verlust hinzuweisen. Der Fahrer des Wohnmobils bemerkte dies nicht und fuhr weiter. Daraufhin wurde die Autobahnpolizei Schweich informiert, die die Dachbox umgehend entfernte, sodass es zu keiner weiteren Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam. Das Wohnmobil wird wie folgt beschrieben: Es ist weiß und hatte neben der besagten noch andere Dachboxen auf dem Autodach befestigt. Es hat Wittlicher Kennzeichen. Die Dachbox selbst ist weiß und ca. 130 x 90 x 45 cm groß. Sie trägt die Aufschrift „TOP-BOX“ in blau-roter Farbe. Die Box ist verschlossen. Als Inhalt werden Outdoorspiele und Campinggegenstände vermutet. Die Autobahnpolizei sucht dringend den Besitzer dieser Dachbox oder Zeugen, die ggfls. Hinweise auf den Besitzer machen können. Wer Angaben zu den Vorkommnissen machen kann, kann sich mit der Autobahnpolizei Schweich unter Tel. 06502 / 9 16 50 oder per E-Mail an pastschweich@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Foto: FF. Am Sonntag, 30. April, verlor laut Zeugenaussagen ein Wohnmobil mit WIL-Kennzeichen, das auf der Bundesautobahn A 1 Richtung Dreieck Vulkaneifel unterwegs war, gegen 15.50 Uhr zwischen den Ausfahrten Gerolstein und Daun/Darscheid eine große Dachbox…