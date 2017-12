stp 15. Dezember 2017 Artikel teilen





"Brücken" für das Ehrenamt gebaut

Zell. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat der VG Zell in Würdigung ihres Engagements in den Bereichen Ehrenamtsförderung, Jugend und Senioren den "Brückenpreis 2017" verliehen. Der Preis steht unter dem Motto "Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken in Zivilgesellschaft und Kommunen in Rheinland-Pfalz" und wird in sechs unterschiedlichen Kategorien verliehen. Die VG Zell ist Preisträger in der Kategorie "Bürgerschaftliches Engagement in Kommunen".