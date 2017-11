Drogeriemarkt schließt

Markus Otto hat in einem Statement zur bevorstehenden Schließung des dm-Marktes in Zell (Mosel) folgendes erklärt: "Wir haben uns nach langer Abwägung des Für und Wider dazu entschlossen, den dm-Markt in Zell (Mosel) im nächsten Jahr zu schließen. Aus diesem Grund haben wir den Mietvertrag des Objektes am Standort - Zur alten Schanze 5 - zum 22. Mai 2018 gekündigt. dm-drogerie markt wird der Region jedoch treu bleiben. Im kommenden Jahr eröffnet ein neuer dm-Markt in Cochem, in dem alle Mitarbeiter aus Zell weiterhin für die Kunden da sein werden. Mit dem neuen Markt können wir auf 720 Quadratmetern eine größere Produktvielfalt anbieten. Der Markt wird zum Beispiel über eine familienfreundliche dm-Kinderwelt, eine praktische Fototheke und einen großen Kosmetikbereich verfügen."

Themenfoto: Archiv