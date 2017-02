Einbrecher wollten nur Bares

Beim gescheiterten Einbruch wollten die unbekannten Täter ein dreifach verglastes Kellerfenster einschlagen, um in das Haus zu gelangen, drangen jedoch nur durch zwei Scheiben hindurch. Im Laufe des Tages gelang es den möglicherweise gleichen Tätern in unmittelbarer Nähe des ersten Tatortes ein Fenster eines Hauses einzuschlagen, so dass sie in dieses Gebäude eindringen konnten. Sie durchwühlten das ganze Haus und nahmen schließlich einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag an Bargeld mit. Andere Wertgegenstände blieben im Haus zurück. Die Täter hatten es also nur auf Bares abgesehen.

Die Polizei fragt, wer in den letzten Tagen in Bullay verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben kann. Hinweise an die Polizei in Zell unter 0 65 42 / 9 86 70.

Themenfoto: Archiv