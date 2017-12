Engagement für Leukämiepatienten

Deshalb sind am Dienstag, 5. Dezember, alle Arbeitskollegen - bis 40 Jahre - dazu aufgerufen, sich als Stammzellspender bei der Stefan-Morsch-Stiftung registrieren zu lassen. Jedes Jahr erkranken etwa 11 000 Menschen an Leukämie - allein in Deutschland. Wenn Chemotherapie und Bestrahlung nicht helfen, ist eine Stammzelltransplantation die letzte Chance. Das funktioniert jedoch nur, wenn sich gesunde Spender als mögliche Lebensretter zur Verfügung stellen. In Spenderdateien wie der weltweit vernetzten Stefan-Morsch-Stiftung sind derzeit mehr als 30 Millionen Menschen registriert, nichtsdestotrotz ist es oft noch ein Glücksfall, wenn sich ein passender Spender findet.

ZP-Geschäftsführer Roger Hamers will dem Glück durch diesen Aufruf auf die Sprünge helfen: "Mit jedem neu gewonnenen Spender erhöht sich die Chance, dass einem an Leukämie erkrankten Menschen geholfen werden kann."

Foto: privat

www.stefan-morsch-stiftung.de