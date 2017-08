Handtaschendieb verletzt Seniorin

Die Frau erlitt Prellungen und Schürfwunden. Zudem wurde ihr ein Arm ausgekugelt.

Der tatverdächtige Mann konnte wie folgt beschrieben werden.

- 18 bis 22 Jahre alt

- kurze Haare

- schwarze Baseball-Kappe

- helle Hose -

- weißes T-Shirt

- schwarze Jacke

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass bereits am Montagabend, 28. August, ebenfalls in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich, einer etwa gleichaltrigen Frau die Handtasche gestohlen wurde. In diesem Fall, in dem die Frau nicht verletzt wurde, erbeutete der Täter mit der Handtasche ein Mobiltelefon und einen zweistelligen Geldbetrag. Ein Tatzusammenhang könnte nach den Umständen gegeben sein.

Die Polizei fragt: Wem ist eine Person bekannt, auf die die Beschreibung zutrifft? Wer hat am Dienstagmorgen oder am Montagabend Beobachtungen gemacht, die mit den Vorfällen in Verbindung stehen könnten?

Hinweise an die Kriminalpolizei Wittlich unter 0 65 71 / 9 50 00 oder an die Polizeiinspektion Zell unter 0 65 42 / 9 86 70.

Themenfoto: Archiv