Mehr als ein dunkler Kinosaal

Die Alte Kaimter Schule soll eine Schule des Sehens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie ein lebendiger Treffpunkt der Kulturen werden. Dafür soll auch eine kleine Bühne für weitere kulturelle Veranstaltungen - wie zum Beispiel Lesungen und kleinere Theateraufführungen - genutzt werden. Der Verein "KulturKino Kaimt e.V." in Zell ist eine Initiative von aktuell 37 Mitgliedern, die sich für ein Kino in der Alten Schule im Stadtteil Kaimt stark machen. I

m November soll eine große öffentliche Infoveranstaltung stattfinden um Einheimischen und Freunden der Weinstadt Zell und der Region das Projekt vorzustellen. Sollten bis dahin genügend Sponsoren gefunden sein, wird das Kino voraussichtlich Ende November eröffnet. Geplant sind zwei Filmvorführungen pro Woche - es wird Themenwochen geben und es sollen auch Publikumswünsche erfüllt werden. Ganz wichtig ist dem Vorstand der Kinderkultur einen Raum zu geben. Aus diesem Grund sollen an ausgewählten Sonntagen Kinderfilme gezeigt.

Der Verein bietet verschiedene Möglichkeiten ihn zu unterstützen. Sei es durch eine allgemeine Spende, eine Mitgliedschaft oder das Sponsoring eines Kinostuhl in Höhe von 100 Euro. Die Raiffeisenbank Zeller Land ist in Sachen "Kommunales Kino" bereits aktiv geworden. Sie unterstützt die Arbeit des Vereins "KulturKino Kaimt" mit einer Spende in einer Gesamthöhe von 1.000 Euro, für zehn Kinosessel für das neue Lichtspielhaus. Der Verein nahm die Spende vom Vorstand der Raiffeisenbank Zeller Land, Hans Josef Schuhmacher und Thomas Wagner, in Empfang und bedankte sich für die willkommene Hilfestellung. "Mit dieser Finanzspritze sind wir unserem Traum noch in diesem Jahr die ersten Filme im neuen Kino in der Alten Schule zu zeigen ein Stückchen näher gekommen", so der Vorstand des "KulturKinos".

Foto: Faust

www.facebook.com/AalSchulKaimt