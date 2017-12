Protest gegen Schulschließung

Auto mit vier jungen Leuten überschlägt sich

Morbach. Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag, 9. Dezember, gegen 3.40 Uhr auf der Kreisstraße von Gornhausen in Richtung Morbach. Ein Auto mit vier Insassen kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Grabenm, überschlug sich und kam auf der Seite liegend mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Eine 17-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Mitfahrer (18 Jahre alt) wurden ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs, war die K 88 für ca zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren ein Notarztwagen und Rettungswagen aus Morbach, ein Rettungswagen aus Bernkastel, der „First Responder" aus Gornhausen, die FFW Gornhausen mit zehn Kräften, die Straßenmeisterei und die Polizei Bernkastel-Kues