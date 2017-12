Schülerin von Auto angefahren

Handball-WM: Rumänien gewinnt Nervenschlacht gegen Spanien

Stadt Trier. Nach neun (von insgesamt 15) WM-Spielen ist absehbar, dass in der Arena Trier am Donnerstag eine magische Grenze geknackt wird: Besucher Nummer 20.000 wird erwartet und darf sich über ein Fanpaket inklusive signiertem Trikot der DHB-Damen freuen. Die letzte Partie am Dienstagabend zwischen Rumänien und Spanien entwickelte sich zur hochklassigen Nervenschlacht. Am Ende triumphierte Rumänien dank Cristina Neagu und Elena Pintea.

