Sternsinger bei der Ministerpräsidentin

"So etwas erlebt man ja nicht alle Tage", sagt die 14-jährige Laura aus der Pfarreiengemeinschaft Blankenrath. Die Sternsinger aus dem Bistum Trier brachten gemeinsam mit Sternsingern aus den Bistümern Speyer, Limburg und Mainz den Segensspruch "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" an Bürotüren in der Staatskanzlei an und sangen Lieder. "Ich bin ziemlich aufgeregt, weil ich auch einen Text vortrage", sagt der neunjährige Ernst aus Blankenrath. "Es ist eine schöne Tradition", so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Es sei inspirierend zu sehen, "wie sich auch die Kleinsten in unserer Gesellschaft für andere einsetzen."

Die diesjährige Sternsingeraktion trägt das Motto: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit". Im Mittelpunkt stehen der Klimawandel und seine Folgen für Kinder und Jugendliche in Afrika.

Foto: privat