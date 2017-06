Wilde Verfolgungsjagd am Zeller Berg

Rock am Ring: 87.000 setzen ein Zeichen gegen den Terror

Nürburg. Rund 87.000 Menschen feierten am Pfingstwochenende gebührend die Rückkehr von Rock am Ring an seine Geburtsstätte, den Nürburgring. Überschattet wurde das Festival von einer Terrorwarnung, die am Freitagabend für eine Unterbrechung des Festivals sorgte.