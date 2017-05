Drucker-Zubehörartikel wie Toner und Kartuschen sind das große Geschäft der Gerätehersteller und -vertreiber.

Viele Hersteller und Vertreiber verdienen gerade an dem Zubehör wie Tintenpatronen und Tonern, die vergleichsweise teuer ausfallen. Das lukrative Geschäft hat gerade in Zeiten von Internet und Online-Handel eine Fülle an Online-Händlern auf den Plan gerufen, die ihre Produkte weltweit vertreiben. Zu den gängigsten Druckerherstellern zählen Canon, Brother, HP, Epson, Lexmark und Ricoh.



Das Geschäft verlagert sich zunehmend auf moderne Drucker, die in ein Netzwerk eingebunden und über WLAN, Bluetooth, Ethernet oder AirPrint bedient werden können. So kann auch per WLAN und mit Hilfe von Apps oder AirPrint per Smartphone gedruckt werden.



So spricht eine Prognose hinsichtlich des Umsatzes im Online-Handel in Europa eine deutliche Sprache, nach der im kommenden Jahr eine erneute Steigerung um mehr als zehn Prozent im E-Commerce-Bereich zu erwarten ist. Einer weiteren Erhebung zufolge erwirtschafteten die Top 100 E-Commerce-Händler in Deutschland 2013 einen Umsatz von 19,6 Milliarden Euro - eine Steigerung von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (18,2 Milliarden Euro). Mittlerweile hat mehr als ein Drittel der deutschsprachigen Bevölkerung Zugang zu einem Tintenstrahldrucker im Haushalt, die Geräte werden überwiegend im Online-Handel vertrieben.



So steht Prindo - einer der größten Online-Händler Europas im Printbereich - dabei exemplarisch für einen Trend hin zu Marktkonzentrationen im E-Commerce-Sektor. Nach eigenen Angaben beschäftigt das seit zwölf Jahren tätige Handelsunternehmen über 100 Mitarbeiter mit einem Kundenstamm von rund 1,2 Millionen.



Das zur Verfügung stehende Online-Kauf-Tool eines sogenannten „Steuerungscockpits“ soll dabei maßgeblich zur Vereinfachung und Transparenz der Kaufabwicklung beitragen: Über ein Konfigurations-Suchformular können Drucker ausgewählt und dabei nur die speziellen Geräte angezeigt werden, die jeweils zu dem gewählten Artikel passen. Drucker können beliebig hinzugefügt, gelöscht oder auch umbenannt werden.



Hinzu kommen Hintergrundinformationen, die zusätzlich angeboten werden, um dem Nutzer wichtige Information an die Hand zu geben, die ihm die Kaufentscheidung erleichtern sollen. Im Fokus steht dabei die oft gestellte Grundsatzfrage, ob für den jeweiligen Einsatzzweck ein Laser- oder Tintenstrahldrucker favorisiert werden soll.