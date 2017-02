Realität wurde dieser Plan ebenso wenig wie die Idee, glamouröse, in Gold erstrahlende Türme am Berliner Alexanderplatz zu bauen, wobei: Das Hotel in der Landeshauptstadt hätte vielleicht Zukunft gehabt. Mit einem Kasino in Frankfurt (Oder) hätte Trump sich vermutlich ebenso verpokert wie mit dem mittlerweile geschlossenen Spielerparadies in Atlantic City. Woher’s kommt? Vermutlich aus der starken Online-Konkurrenz …

„Damals (vor 13 Jahren) war in Frankfurt (Oder) die letzte Lizenz für eine Spielbank in der Bundesrepublik frei. Nur hier durften noch Roulette- und Black-Jack-Tische aufgestellt werden. Ein Glückstreffer für Trump und für die Stadt, hoffte man.“

Es ist eine besonders witzige Anekdote, die nun – im Zuge der Wahl des neuen US-amerikanischen Präsidenten, Donald Trump – hier nachgelesen werden kann. Thematisiert wird darin die beinahe-Investition in ein Kasino in Frankfurt (Oder):

In der Anonymität des Online-Casinos können sich Zockerfreunde in aller Ruhe ausprobieren. Die besten Tricks für Einsteiger sind dabei, auf kleine Einsätze zu achten, das Angebot von Spielgeld zu Übungszwecken zu nutzen und auch bei Verlusten nicht in Panik zu verfallen. Zudem raten Zocker-Profis nach einer Gewinnsträhne zunächst einmal zu pausieren. Auch im Online-Casino wird zu einem realistischen Tageslimit geraten.

Grafik und Technik machen mittlerweile auch optisch mächtig viel Freude, denn: Jeder User kann entscheiden, ähnlich wie an einem Automaten zu zocken oder gar mit einem Croupier im Live-Casino zu zocken. Damit wird die enge Abgrenzung zwischen Online-Casino und dem realen Spielkasino zusehends nivelliert. Was bleibt ist der Vorteil, dass der Online-Croupier nicht etwa ein Trinkgeld erwartet.

Es ist in erster Linie das Zeitalter der Digitalisierung, das die Reihen in der Spielbank leert und die Userzahlen im Online-Casino in die Höhe treibt. Hinzu kommen diverse gesetzliche Restriktionen, die im physisch vorhandenen Casino negativ zu Buche schlagen, im Online-Casino aber meist galant umschifft werden können. Diese Gründe locken immer mehr User ins Online-Casino.

Wer den Erzählungen derjenigen lauscht, die regelmäßig ein Event daraus machen, ins Spielcasino zu fahren, der könnte den Eindruck bekommen, es mangelt an Flair. Schick angezogen und nach einem vornehmen Essen wird nach Baden-Baden gepilgert, um dort am Roulette-Tisch den Abend zu verbringen. Was auf den ersten Blick wahrlich old-fashioned klingt, ist vielleicht nur ein Generationenproblem, denn: Nur wenige junge Spielfreunde verfügen über das nötige Kleingeld und auch das nötige Equipment, um solch einen edlen Spielerabend zu zelebrieren. Und so mangelt es vermutlich im Online-Casino gerade an dem, was ohnehin nicht mehr stark gefragt ist: am Flair einer Spielbank.

Doch gibt es die überhaupt noch? Denkt man an das Trump-Manifest in der Spieler-Hochburg Las Vegas ist vom Glamour nur wenig zu spüren, denn: Hier reiht sich Casino an Casino und das Zockervergnügen wird zum Massenprodukt – ohne Glitzer, dafür aber mit Touristen in Shorts und Badelatschen. Kein Wunder, dass in Anbetracht dieser Alternativen die Freunde des Glücksspiels sich online orientieren.

Bildquellen:

Abbildung 1: pixabay.com © PatternPictures (CC0 Public Domain)

Abbildung 2: pixabay.com © neopri (CC0 Public Domain)

Abbildung 3: pixabay.com © Herm (CC0 Public Domain)