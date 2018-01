Diese Informationen sollten übersichtlich für jeden einzelnen Kredit aufgelistet werden. Dazu gehören zum Beispiel der Kontokorrentkredit, Verbraucherkredite, Baufinanzierungen, private Darlehen und sonstige Verbindlichkeiten. Demgegenüber stellen Betroffene die Vermögenswerte auf. Was steht auf der Guthabenseite? Das könnten zum Beispiel Ersparnisse, Festgeld, Wertgegenstände oder Wertpapiere sein. Diese sollten nur angetastet werden, wenn keine andere Möglichkeit besteht. Wem bereits die Auflistung der genannten Informationen zu große Mühe bereitet oder wer damit nicht zurechtkommt, der sollte dringend die Schuldnerberatung aufsuchen. 2. Kurzfristige von langfristigen Schulden trennen Steht die Schuldenhöhe fest und sind die Guthabenpositionen aufgelistet, können Betroffene „dem Feind ins Auge blicken“. Jetzt geht es daran, die Laufzeiten genauer zu betrachten. Kurzfristige Schulden bzw. Schulden, die in Kürze fällig sind, drücken akut auf die Liquidität. Wenn die Fälligkeit vor dem nächsten Geldeingang liegt, besteht die Möglichkeit, den Gläubiger anzurufen. Der Schuldner sollte von dem Dilemma berichten und den Gläubiger um Zahlungsaufschub bitten. So vermeidet er Strafzinsen auf die Schuld und stellt sich als zahlungswillig und kooperativ dar. Falls das nicht funktioniert und der Gläubiger auf sofortige Rückzahlung pocht, besteht die Möglichkeit, Vermögensgegenstände zu verkaufen/zu kündigen oder online einen 30 Tage-Kredit aufzunehmen. Bis zu 1.000 € lassen sich darüber kurzfristig beschaffen. Per Blitzüberweisung ist das Geld in wenigen Tagen auf dem Konto. Die Zinskosten lassen sich drücken, wenn die Laufzeit des Kredits verkürzt wird. Das ändert zwar nichts an dem Zinssatz, doch je kürzer die Laufzeit, desto geringer fallen die tatsächlichen Zinskosten aus, die zu bezahlen sind.

3. Umschuldungsmöglichkeiten in Betracht ziehen



Langfristige Schulden, deren Zinssätze vergleichsweise hoch sind, bedürfen besonderer Betrachtung. Zu prüfen ist der Zinssatz des Kreditvertrags sowie die tatsächliche monatliche Belastung. Zum Vergleich werden Angebote mit aktuellen Zinskonditionen eingeholt, vorzugsweise über eine seriöse Vergleichsplattform. Grundlegende Informationen zu zinsgünstigen und validen Anbietern liefert Stiftung Warentest. In jeder Ausgabe steht am Ende des Heftes eine Auflistung von Kreditgebern, die grundsätzlich in Frage kommen könnten. Online sind in unregelmäßigen Abständen in der Rubrik „Aktuelles aus Baufinanzierung“ Tests und Dossiers zu finden, in denen die Baukreditanbieter auf Herz und Nieren geprüft werden. Vergleichbare Informationen werden auch für andere Verbraucherkredite auf der Webseite bereitgestellt.



Wer einen bestehenden Kredit umschulden will, der vergleicht die effektiven Jahreszinssätze miteinander. Dieser muss beim neuen Kredit logischerweise niedriger ausfallen als beim bestehenden Kreditvertrag. Zudem ist es unerlässlich, die Kosten zu berücksichtigen, die für die vorzeitige Kündigung des laufenden Kredits anfallen. Außerdem gehören in die Aufstellung alle Kosten, die die neue Kreditaufnahme verursacht. Erst, wenn alle Positionen im Einzelnen aufgeführt sind, werden sie mit den zukünftigen Kreditzinsbelastungen zusammengerechnet. Diese Kosten werden nun mit den Kosten verglichen, die sich aus dem bestehenden Kreditvertrag für den Rest der Laufzeit ergeben. Auf diese Weise erhalten Betroffene einen Überblick über die Vollkosten. Die Fragen, die die Vollkostenanalyse beantwortet, lauten: Was kostet der bestehende Kredit bis zum Ende der Laufzeit und was kostet der neue Kredit bis zum Ende der Laufzeit?



Beispiel: Ein laufender Kredit in Höhe von 20.000 € und einer Restlaufzeit von 12 Monaten soll umgeschuldet werden. Die Zahlen dienen lediglich als Beispiel. In jedem Einzelfall ist ein konkreter Vergleich der tatsächlichen Kosten durchzuführen.