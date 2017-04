Die Hauptsaison für Reiselustige rückt wieder näher und immer mehr Urlauber machen ihre Pläne für die schönsten Wochen des Jahres. Wohin soll es in diesem Jahr gehen? Eine Frage, die längst nicht mehr nur von schönen Landschaften, dem Wetter oder den Angeboten der Reiseveranstalter beeinflusst wird. Das Thema Sicherheit rückt für Urlauber immer mehr in den Fokus, vor allem vor dem Hintergrund der unsicheren politischen Lage in vielen beliebten Reiseländern. Kriminalität und Urlaub – zwei Themen, die in der jüngsten Vergangenheit immer näher zusammenrücken.



Sicherheit wird immer wichtiger

Die Tourismusbranche ist im Wandel, das ist nicht mehr zu übersehen. Die Ereignisse der vergangenen Jahre, vor allem im Hinblick auf Terroranschläge, hat es erforderlich gemacht, neue Sicherheitsrichtlinien auf den Weg zu bringen. Weder Reiseveranstalter noch Urlauber können länger ihre Augen davor verschließen, dass Urlaubszeit nicht mehr nur reine Entspannungszeit ist sondern auch erhebliche Risiken bergen kann.

Vor allem Fernreisen, zum Beispiel mit dem Flugzeug, haben sich deutlich verändert. Davon zeugen die deutlich verschärften Sicherheitsrichtlinien, die vor allem an internationalen Flughäfen heute gelten. Die europäische Rechtsprechung im Bereich Flugsicherheit ist in den letzten Jahren immer wieder angepasst worden, um den neuen Ansprüchen im Sicherheitsbereich Rechnung zu tragen. Heute müssen alle Fluggesellschaften, die Reisen mit Start- oder Zielflughafen innerhalb der EU anbieten, an das in der EU geltende Recht angepasst sein. Ist dies nicht der Fall, behält sich die Europäische Flugsicherheit das Recht vor, den jeweiligen Unternehmen den Flugbetrieb im gesamten europäischen Luftraum entweder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu genehmigen oder sogar ganz zu untersagen.



Auf der Internetseite der Europäischen Flug- und Luftsicherheit können Reisende eine Liste der derzeit im europäischen Luftraum nicht genehmigten Airlines einsehen.



Auch die Richtlinien für das Reisegepäck haben sich deutlich verschärft. Sowohl im Handgepäck als auch im aufgegebenen Reisegepäck dürfen zahlreiche Gegenstände inzwischen aus Sicherheitsgründen nicht mehr mitgeführt werden. Dazu zählen vor allem Flüssigkeiten in größeren Mengen, spitze oder scharfe Gegenstände oder Gegenstände, von denen eine Explosions- oder Feuergefahr ausgeht. Selbstverständlich fallen auch Waffen jeglicher Art unter das Transportverbot auf Reisen. Auch wenn viele Reisende diese Einschränkungen für ihr privates Gepäck häufig als unkomfortabel empfinden, geht Sicherheit in diesem Bereich spätestens seit den Terroranschlägen des 11. September deutlich vor.

Mit einer Reiseversicherung einen Teil des Risikos abfangen

Das Bedürfnis nach Sicherheit auf Reisen steigt und damit auch der Wunsch, einen Teil der vorhandenen Risiken durch das eigene Verhalten und entsprechende Vorbereitungen abfangen zu können. Neben der Wahl eines möglichst sicheren Reiseziels können auch spezielle Reiseversicherungen ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit vermitteln. Verschiedenste Eventualitäten, die den Urlaub verhageln können, lassen sich durch eine gut gewählte Police auch durchaus abdecken.



Zu den beliebtesten Reiseversicherungen gehören die Reiserücktritt- beziehungsweise Reiseabbruchversicherung, die Gepäckversicherung und die Auslandskrankenversicherung. Die Reiserücktritts- oder Reiseabbruchversicherung macht es möglich, noch vor Reiseantritt oder auch während eines Aufenthaltes im Reiseland auf Sicherheitsrisiken zu reagieren, die sich möglicherweise erst nach der Buchung einer Urlaubsreise ergeben haben. Die kostenlose Stornierung einer gebuchten Urlaubsreise ist in vielen Fällen allerdings auch ohne Reiserücktritts- oder Reiseabbruchversicherung möglich, sofern sich Umstände ergeben haben, die unter höhere Gewalt fallen. Dazu zählen neben Naturkatastrophen auch politische Unruhen oder Kriege. Eine Reiserücktritt- oder Reiseabbruchversicherung kann sich trotzdem lohnen, denn gerade Terroranschläge, die in der Vergangenheit besonders häufig zur Unsicherheit in einem Reiseland beigetragen haben, reichen den meisten Reiseveranstaltern oft nicht aus, um Urlauber vor- oder nach Antritt der Reise ohne Stornokosten aus ihrem Vertrag zu entlassen.



Die Begründung der Reiseveranstalter: Sofern das Auswärtige Amt keine dezidierte Sicherheitswarnung für ein Reiseland ausgegeben hat, gelten Terroranschläge zu den normalen Risiken, die Reisende bei ihrem Urlaub in Kauf nehmen.



Spitzt sich die Lage in einem Land aufgrund eines Terroranschlags zu, sind die meisten Reiseveranstalter häufig trotzdem bereit, eine kostenfreie Stornierung oder zumindest eine Umbuchung zu genehmigen. Dies kann allerdings meist erst kurz vor Reiseantritt geschehen, da bei der Entscheidungsfindung in Kulanzfällen immer die aktuellste Situation im Reiseland zugrunde gelegt wird.



Ist der Rücktritt vor Reiseantritt oder der Abbruch einer Reise nicht möglich, kann die Auslandskrankenversicherung ein zusätzliches Sicherheitsnetz darstellen. Sie übernimmt die meisten Kosten, sollte es im Urlaub zu einem Unfall oder einer schweren Erkrankung kommen. Auch der Rücktransport nach Deutschland wird von den meisten Versicherern übernommen, bei einer guten Police auch die Rückreise einer mitreisenden Person. Sollten aufgrund schwerwiegender Vorkommnisse oder aufgrund eines Unfalls im Reiseland Such- oder Bergungsarbeiten erforderlich werden, übernimmt die Auslandskrankenversicherung in der Regel einen Großteil der anfallen Kosten, meist bis zu einem festgelegten Maximalwert.



