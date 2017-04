Der Masterplan steht – der soll wahr werden oder der Altbau wird saniert. Bevor in die Hände gespuckt wird, steht zunächst die Finanzierung auf der Agenda. Neben dem Eigenkapital und zinsgünstigen Krediten der jeweiligen Hausbank haben aber die wenigsten einen Überblick über staatliche Zuschüsse. Die erste Adresse: die KfW-Förderbank unterstützt energieeffizientes Bauen und Sanieren. Und was gibt es sonst noch? Wo liegen die energiesparenden Quellen im Haus? Hier ein Überblick.



Das Unwissen über staatliche Zuschüsse beim Hausbau oder der -sanierung ist erstaunlich, denn gerade der Wunsch nach dem Eigenheim boomt in Deutschland.



Der Grund: Die Zinsaussichten für das Ersparte sind zwar mau und werden es auch bleiben – aber die Kredite für das Bauen sind weiter günstig.

Die Ursache: Aufgrund der Geldpolitik der EZB haben die Banken derzeit einen großen Anreiz, mehr Geld an Immobilieninvestoren und Hausbauer zu verleihen. Da vergisst man leicht, dass es auch staatliche Zuschüsse gibt – besonders für energieeffizientes Bauen und Sanieren. Diese sind mit dem umweltbewussten Nachhaltigkeitsgedanken verknüpft. Das Schlagwort der Stunde ist hierbei: „energieeffiziente Immobilie“. Unter Strich bedeutet dies, dass die Senkung des Energieverbrauchs wird staatlich gefördert.



Was vor einigen Jahren ein Trend war, ist inzwischen in vielen Fällen ein Muss, denn der Staat hat die Anforderungen auf dem Feld des energiebewussten Wohnens erheblich erweitert. Seit 2016 geht es da besonders auf dem Bau strenger zu: Die Energieeinsparverordnung (EnEV) schreibt strengere Richtwerte vor. Und das bedeutet, Neubauten dürfen nicht mehr so viel Energie verbrauchen wie bisher. Denn bis 2050 will die Bundesregierung den Energiebedarf der Häuser in Deutschland um circa 80 Prozent reduzieren.



Die Vorteile liegen auf der Hand. Nicht nur, dass es sinnvoller ist, in den Hausbau und in die Renovierung zu investieren als in die Heiz- und Stromkosten, gerade durch die Möglichkeiten einer staatlichen Finanzierung für energieeffiziente Immobilien haben private Hausbauer oder Renovierer einen doppelten Vorteil: Zum einen können sie Bau- und Sanierungskosten sparen, zum anderen ist ihr Projekt technisch und energiesparend auf dem neuesten Stand. Langfristig gedacht – heißt das: Nach dem Ende des Baus oder der Sanierung wird also weiter gespart.



Auf der anderen Seite können Bund, Land und Kommune umweltpolitisch punkten. Ergo, die staatliche Förderung bietet für alle Beteiligte - ob Angebot und Nachfrage - eine „Win-Win-Situation“.



Die Folge und Kernfragen für den Hausbauer oder -sanierer: Das führte nicht mehr zur Frage ob – sondern wie stark beim Bauen oder Sanieren auf energetische Aspekte geachtet werden soll und muss. Was sind im Haus oder im Altbau die Energiefresser? Wo können Kosten gespart werden?

An wen wendet man sich konkret, wenn man eine Förderung in Anspruch nehmen möchte? Bund, Land, Kommune oder Stadt? Und was wird konkret gefördert? Wie geht man systematisch vor?

Die staatliche Finanzierung ist leider auf dem ersten Blick bei all dem Informations-Overkill oftmals undurchschaubar.



Dabei ist aber das Timing entscheidend: Bevor in die Hände gespuckt wird und der Bau oder die Sanierung startet, muss man sich umschauen und informieren. Der Grund: Nur vor der Baumaßnahme kann eine staatliche Förderung angepeilt werden.