Wer sich einen groben Überblick über das Lizenzwesen der Online-Casinos verschaffen will, der wird schnell merken: Häufig werden Online-Casinos mit einer Lizenz aus Malta oder Gibraltar betrieben. Die Ansprechpartner sitzen aber nicht selten in London. Doch der Schein, dass es einfach wäre, eine Glücksspiellizenz zu erhalten, trügt. Um die Lizenz zu erhalten und auch zu behalten, wird ein recht hoher Aufwand betrieben. Der Betreiber wird sprichwörtlich auf Herz und Nieren getestet und das heißt: - Er muss die Fairness seiner Spiele nachweisen. - Er muss die Sicherheit der verwendeten Software nachweisen. - Er muss seine Referenzen offenlegen. - Er muss sich an die Regularien im Zahlungsverkehr halten.

Soweit zu den Wünschen, doch wie reagiert der Markt darauf? Mit einer ganzen Reihe an Zahlungsoptionen – zumindest für den Zahlungseingang. Dem PayPal Casino folgen klassische Optionen wie etwa die Kreditkarte, die Softüberweisung oder Giropay. Daneben hat sich ein breiter Markt an Zahlungsanbietern entwickelt, die ihre Dienste anbieten. E-Geld-Institute ermöglichen einen einfachen und dabei auch sicheren Zahlungsverkehr. Bei den Auszahlungssystemen ist die Liste deutlich kleiner. Wichtigstes Entscheidungskriterium bei der Wahl des Ein- und Auszahlungsdienstleisters ist (neben der Sicherheit) auch die Gebührenfrage. In der Regel fällt eine Gebühr an, wenn der Gewinn ausbezahlt werden soll.

Zugegeben, es ist eine pfiffige Idee, um an den Bonus zu kommen, der vor allem Neukunden gerne offeriert wird. Die Rede ist davon, sich nicht nur einmal im Online-Casino zu registrieren, sondern gleich mit mehreren Accounts. Eine klare Absage zu diesem Verhalten gibt es seitens der Betreiber, die ihren Kunden fair begegnen (siehe Lizenzen) und auch ein faires Spielerverhalten einfordern. Die Folgen, wenn man erwischt wird? Die Boni sind weg, aus dem Casino wird der Nutzer ausgeschlossen und im schlimmsten Fall hat er dann auch noch eine entsprechende Strafe zu bezahlen.



Variante 2 der Mehr-Account-Spieler ist, sich in mehreren Online-Casinos zu registrieren. Ist das erlaubt? Ja, das ist es. Jeder Glücksspieler darf sich in mehreren Online-Casinos anmelden. Viel mehr noch darf er sogar in Schwester- oder Partnercasinos spielen, wenn dies nicht in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen explizit ausgeschlossen wird.



Größere Gewinnoptionen und breitere Auswahloptionen sind die Vorteile von Mehrfahrregistrierungen in diversen Online-Casinos. Allerdings sorgt das Spielen in mehreren Online-Casinos auch für deutlich mehr Organisationsaufwand. Experten raten zu maximal zwei oder drei Anbietern. Tipp: Diese sollten vor allem mit Blick auf die Benefits, aber auch auf die Range der Spiele ausgewählt werden. So erhöhen sich nicht nur die Gewinnchancen sondern auch die Spielspaßfreuden. Diese gibt’s im Übrigen auch hier – in der Gewinnspielecke des Wochenspiegels.



Abbildung 1: pixabay.com © stevepb (Creative Commons CC0)

Abbildung 2: pixabay.com © geralt (Creative Commons CC0)

Abbildung 3: pixabay.com © stux (Creative Commons CC0)