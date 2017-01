Schnee, Frost und kein Ende in Sicht. Wer da nicht gewaltig aufpasst und gegensteuert, hat schnell Schäden, die in die Tausende gehen können.

Das neue Jahr brachte für die ganze Wochenspiegel-Region Bibberwetter par Excellence. Und glaubt man dem deutschen Wetterdienst, wird es damit auch noch weitergehen – die Zeichen stehen nach wie vor auf Frost. Für den Mensch ist das nur ein Bekleidungsproblem. Langes Unterhemd und –hosen, Parka, Schal und Mütze und schon kann uns die Kälte nichts mehr anhaben. Viel problematischer wirken jedoch Schnee und Frost bei Häusern, in Gärten, an Autos. Zeit also, sich nicht unter der Kuscheldecke auf der Couch zu verkriechen, sondern die folgenden Tipps zu beherzigen, damit aus der Frostperiode kein Zahl-Quartal wird.

1. Das Auto

In wessen Garage nur ein alter VW Käfer oder ein Porsche 911er bis einschließlich Baureihe 993 stehen, der kann diesen ersten Punkt bereits überspringen, denn diese Fahrzeuge verfügen über luftgekühlte Motoren. Alle anderen sollten jedoch aufmerksam lesen. Ein normaler Motor wird von unzähligen wasserführenden Kanälen durchzogen. Die darin umlaufende Flüssigkeit sorgt dafür, dass die Hitze von den Brennräumen weggeleitet wird.

Normalerweise kreist in diesen Kanälen ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, genauer gesagt Glykol. Das Problem ist jedoch, wenn durch zu häufiges Nachfüllen von Kühlerwasser der Verdünnungsgrad zu hoch wird, reicht der Frostschutz eventuell nicht mehr aus, um auch bei einer frostigen Nacht von -10°C zu gewährleisten, dass das Kühlwasser flüssig bleibt. Die Schäden, die dann auftreten können, sind die gleichen, wie sie uns im Lauf dieses Artikels noch häufiger begegnen werden. Das Wasser gefriert, dehnt sich aus und bringt im günstigsten Fall Schläuche zum Platzen. Mit etwas Pech reißen aber Kühlkanäle und dann ist oft ein neuer Motor fällig.

Damit es nicht soweit kommt, sollte die Motorhaube geöffnet und nach einem Schild mit Temperaturangabe und Datum gefahndet werden. Meist zu finden am Kühlmittelbehälter. Liegt das darauf notierte Datum mehr als ein Jahr in der Vergangenheit oder ist der gar kein Zettel vorhanden, heißt es ab in die Werkstatt. Den Frostschutzgehalt prüfen die Monteure oft für einige Euro in die Kaffeekasse und ein Liter des motorschützenden Elixiers gibt es für einstellige Euro-Beträge.