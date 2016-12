Bikerbekleidung für Winterfahrten

Bauern und Winzer von Bernkastel-Wittlich mit neuem Vorstand

Mosel. Der 2100 Mitglieder starke Kreisbauern- und Winzerverband Bernkastel-Wittlich hat am 21. Dezember 2016 in Platten einen neuen Kreisvorstand gewählt. Knapp 80 Vertreter der Ortsverbände und die Mitglieder des Vorstandes waren zur Vertretertagung gekommen. Die in drei vorangegangenen Regionaltagungen in Eifel, Mosel und dem Hunsrück vorbereiteten Vorstandswahlen brachten durchweg vollen Rückhalt für die Kandidaten. Dem Vorstand gehören grundsätzlich acht Bauern und acht Winzer zuzüglich einem Vertreter der Landjugend und einer Vertreterin der Landfrauen an. Die acht Bauern verteilen sich zu je vier Mitgliedern auf den Eifel- und den Hunsrückbereich. Manfred Zelder bleibt Der engere Vorstand besteht aus dem Keisvorsitzenden, typischerweise einem Bauernvorsitzenden, sowie dem ersten Stellvertreter, der der Natur nach im Kreis Bernkastel-Wittlich ein Winzervorsitzender ist, sowie jeweils einem fachlichen Stellvertreter. Unter Wahlleitung des Präsidenten des Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V., Herrn Michael Horper, wurde Manfred Zelder als Kreisvorsitzender einstimmig bestätigt. Er übt dieses Amt bereits seit dem Jahre 2000 aus. Eine Veränderung gab es in der Position des Winzervorsitzenden, da Jörg Trossen nicht mehr kandidierte. Günter Meierer, Winzer und Lohnunternehmer aus Osann-Monzel, wurde bei eigener Enthaltung einstimmig als Nachfolger bestimmt. Als fachlicher Vertreter von Manfred Zelder wurde Jörg Ritgen aus Morbach bestätigt. Als fachlicher Vertreter von Günter Meierer wurde Thomas Kaufmann, Winzer mit Labortätigkeit aus Kröv, gwählt. Die Namen: Darüber hinaus wurden in offener Abstimmung einzeln folgende Mitglieder in den Kreisvorstand gewählt. Christoph Lamberty, Pantenburg Arno Weber, Arenrath Stefan Zens, Musweiler Dieter Hoffmann, Piesport Ernst-Josef Kees, Osann-Monzel Hans-Rudolf Kiesgen, Lieser Franz Melsheimer, Maring-Noviand Michael Thielen, Minheim Dr. Dirk Richter, Mülheim Björn Faller, Kleinich Wilhelm Feilen, Morbach Thomas Steinmetz, Malborn Vertreterin der Landfrauen ist Vera Steinmetz aus Malborn. Der Vertreter der Landjugend heißt Sebastian Kluth, ebenfalls aus Malborn. Der Vorstand wird komplettiert durch die Ehrenvorsitzenden Josef Schuh aus Greimerath sowie Hubertus Klein aus Kröv. (Foto 1) Der Dank des Kreisvorsitzenden Zelder und des Präsidenten Horper ging an die ausgeschiedenen Kreisvorstandsmitglieder Edith Baumgart aus Morbach, Karl-Theo Haart aus Piesport, Frank Klein aus Deuselbach, Gernot Kollmann aus Enkirch und Jörg Trossen aus Traben-Trarbach (Foto 2). Im Anschluss gab Präsident Horper einen agrarpolitischen Überblick über die aktuellen Handlungsfelder des Verbandes und spannte den Bogen zur besonderen Bedeutung von Landwirtschaft und Weinbau als Stütze der Gesellschaft. Der Bauern- und Winzerverband sei eine gute Interessenvertretung für alle Akteure des ländlichen Raumes, aber auch in der Gesellschaft müsse bemerkt werden, dass in der Arbeit der Landwirtschaft - und in 2016 aufgrund der besonderen Feuchtigkeit besonders - die Natur die Rahmenbedingungen gestalte und nicht die von Menschen gemachten Gesetze.