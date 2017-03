Verreisen trotz Pflegebedürftigkeit

Kirchenbank angezündet

Bitburg. Am vergangenen Freitag zündeten ein oder mehrere Unbekannte in der Kirche St. Peter in der Prälat-Benz-Straße die Sitzabdeckung einer Kirchenbank an, wie die Polizei erst heute mitteilte. Ein Priester, der die Kirche gegen 18.45 Uhr betrat, bemerkte das offenbar erst kurz zuvor gelegte Feuer und konnte den Brand selbst löschen. So wurde lediglich die hölzerne Sitzbank beschädigt. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561/ 9685-0, erbeten.