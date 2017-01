Laut einer Postbank-Studie von 2013 geben zwei Drittel aller Deutschen an ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung als „ideale Form der Alterssicherung“ zu sehen. So soll die Investition in das Eigenheim besonders rentabel und sicher sein. Andere Finanzanlagen wie Lebensversicherungen oder Aktien sind nicht mehr so populär. Aus der Studie geht hervor, das sich für Lebensversicherungen mit Kapitalauszahlung nur noch elf Prozent, für eine private Riester-Rente nur neun Prozent interessieren.

Die Experten sind sich darüber einig, dass die Immobilie als Altersvorsorge hohe Risiken mit sich bringt. Eine Studie belegt das. Neben der Währungsinflation gibt es viele weitere Probleme. Laien können in vielen Fällen nicht absehen, wie viel Kosten eine Immobilie in 20, 30 oder 40 Jahren erzeugt. Unter Umständen muss ein Anleger ungeplant teuer sanieren, findet über längere Strecken keine Mieter, wird in Rechtsstreitigkeiten mit Mietern verwickelt etc. Es gibt viele mögliche Risikoquellen.

Kann eine Immobilie eine gute Altersvorsorge sein? Die kurze Antwort lautet: Ja, sie kann. Allerdings kann diese Investmentstrategie auch nach hinten losgehen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem der Anleger sich das vielleicht nicht mehr leisten kann oder will. Denn Immobilien werden oft über viele Jahrzehnte finanziert und in solchen Zeitspannen verlieren Immobilien oft sehr stark an Wert – schon alleine durch die Währungsinflation.

Insgesamt ist also ein steigendes Interesse am Erwerb eines Eigenheims zu verzeichnen. Der aktuelle Tiefstand der Zinsen unterstützt diese Entwicklung weiterhin. Unabhängig davon scheint Google-Trends diesen Trend deutlich zu bestätigen.

Das Interesse am Immobilienkauf steigt und steigt, andere Methoden verlieren immer mehr an Popularität. Vollständiger Bericht bei Google Trends

Es ist diese Differenz von 800 € monatlich (wohlgemerkt, die Miete wäre nur 1.000 € monatlich), die ein Mieter auch z. B. an der Börse anlegen könnte. Nach 25 Jahren hat der Immobilienkäufer inflationsbereinigt den Wert der Immobilie erhalten. Der Mieter, der im Beispiel 800 € monatlich an der Börse angelegt hat, konnte eine Real-Rendite zwischen konservativen 1 und 3 % erwirtschaften. Das wäre dann ein Vermögen zwischen 311.000 € und 418.500 €. Der Mieter steht also keinesfalls schlechter dar. Eventuell sogar deutlich besser als der Käufer.

Der Finanzexperte Dr. Holger Grethe rechnet in seinem Blog eindrucksvoll vor , dass eine Immobilie eben nicht immer ertragreicher sein muss. Es kommt natürlich auf viele verschiedene Faktoren an, aber insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass jemand, der zu 1.000 € Kaltmiete im Monat lebt und eine vergleichbare Immobilie erwerben möchte, meist eine deutlich höhere Kreditrate als Miete hat. In einem Beispiel zahlt der Immobilienkäufer für eine Immobilie 300.000 € Kaufpreis plus 30.000 € Erwerbsnebenkosten. Dafür muss er monatlich 1.800 € abbezahlen (Kreditrate + Instandhaltungskosten von 1,5 % vom Gesamtkaufpreis).

Oder anders formuliert: „154.000 € in 2009 hatten dieselbe Kaufkraft wie 83.000 € in 1980“.

Die reale Wertsteigerung von Wohnimmobilien über die letzten 40 Jahre in Deutschland war exakt Null. Von Anfang 1995 bis Ende 2009 verlor die durchschnittliche deutsche Wohnimmobilie bei Berücksichtigung der Inflation kumulativ 21% an Wert. Quelle: Die große Ernüchterung – Historische Wertsteigerungen von Wohnimmobilien

Seit 2009 hat sich der Immobilienmarkt in Deutschland wieder stark erholt. In Großstädten und Ballungsgebieten ist die Nachfrage enorm gestiegen. Das hat auch zu einer durchschnittlichen Wertsteigerung von Immobilien geführt.

Auch kleine Provinzstädte werden interessanter

Der Run auf die kleineren Städte hat bereits begonnen, weil in den Großstädten kaum mehr zu holen ist. Die teils sehr hohen Preise schrecken Käufer ab. Das Angebot wird wieder kleiner. Aber hier ist große Vorsicht geboten. Denn es kann sein, dass die Preise in Lüdenscheid im Sauerland oder Aurich in Ostfriesland aktuell sehr attraktiv sind. Es ist jedoch kaum abzusehen, wie sich diese dritt- oder viertklassigen Städte (D-Städte) in der Zukunft entwickeln werden. Nur weil die Preise in diesen Gegenden in den letzten Jahren um acht Prozent gestiegen sind, heißt das noch lange nicht, dass sich der Trend noch 20–40 Jahre fortsetzt. Niemand kann wirklich so weit in die Zukunft schauen, da sind sich alle Experten einig. Selbst in München könnten die Preise in diesem Zeitraum wieder deutlich sinken.

Die richtige Auswahl der Location der Immobilie ist also ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Fluktuationen im Preis sind normal, allerdings lässt sich schon behaupten, dass die Preise in stark ausgebauten Regionen wahrscheinlich stabiler bleiben, als in den sogenannten D-Städten.

Weitere Faktoren der Lage

Neben Angebot und Nachfrage im Ballungsgebiet, gibt es viele weitere Punkte, die ein Besitzer bezüglich der Lage überprüfen muss:

Sozialer Brennpunkt: Liegt die Immobilie in einem Stadt- oder Ortsteil mit einer hohen Kriminalitätsrate?

Verkehrsanbindung: Gibt es eine gute Anbindung an die wichtigsten Verkehrsmittel?

Parkplätze: Bietet die Immobilie Platz für ein oder mehrere Autos?

Erziehung: Gibt es gute Schulen und Kindergärten in der Nähe?

Nachbarschaft: Wie steht es um die Nachbarn? Welchen demografischen Gruppen gehören diese an? Sind die Bewohner jung, hipp, Einzelverdiener, wohlhabend oder handelt es ich um größere Familien mit insgesamt weniger Einkommen?