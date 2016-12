Deutschlands Reiseziele im Winter

Unter den Bürgern der Bundesrepublik wird es immer beliebter, dem Weihnachtsfest in der Heimat zu entkommen. Sei es, weil man prinzipiell keine Lust auf Weihnachten hat oder, weil die ewig gleichen Familienrituale etwas nerven. Jeder dritte Deutsche nutzt mittlerweile die Weihnachtsferien um in den Urlaub zu fahren. Viele deutsche Unternehmen nutzen die geschäftlich träge Zeit zwischen den Jahren, um Betriebsferien zu machen . Lohnt sich das? Die Ziele dieser Urlaubsreisen reichen vom Urlaub im eigenen Land, bis ihn zu Luxusfernreisen. Der steigende Trend, den Urlaub im eigenen Land zu verbringen, lässt Deutschlands Tourismusbranche selbst im Winter boomen. Die Städte und Landkreise rüsten auf und investieren weiter in den Tourismus. Hotels und Freizeitangebote werden der steigenden Nachfrage angepasst. Hinzu kommt, dass der Urlaub in Deutschland meist billiger ist. Auch Anschläge im Ausland tun ihr Übriges dazu. Deutsche fühlen sich in Deutschland auch ein wenig sicherer. Davon aber mal ganz abgesehen, hat Deutschland seinen Touristen eine Menge zu bieten. Unzählige Urlaubsorte von der Nordsee bis nach Bayern verwöhnen ihre Gäste ebenso gut, wenn nicht sogar besser, als es die Konkurrenz im Ausland vermag. Und wer sich erstmal an die Standards der deutschen Tourismusindustrie gewöhnt hat, guckt sich bei Preis-Leistungsverhältnissen im Ausland ganz bestimmt um.

Nordsee im Winter - Windig und kalt

Die Nordsee mag auf Anhieb im Winter nicht verlockend klingen. Es ist kalt, windig und die Sonne scheint nicht so viel. Das stimmt, ist aber auch der Grund, warum ein Urlaub an der Nordsee im Winter seine Reize hat. Denn in den Reizen liegt das Geheimnis. Reizklima ist das Zauberwort.



Allergiker, Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen der Atemorgane oder Menschen mit Hautkrankheiten, wie Schuppenflechte oder Neurodermitis, profitieren sehr vom Reizklima der Nordsee.



Besonders gut sind lange Spaziergänge direkt am Meeresrand. Hier liegt das sogenannte Brandungsaerosol in der Luft. Es sind die winzigen Tröpfchen salzigen Meereswassers, die mit der Gischt in die Luft geschleudert werden, die die Meeresluft so wertvoll machen. Es ist eine Inhalation unter freiem Himmel in herrlicher Natur, die Menschen mit chronischer Bronchitis dazu verhilft, freier durchzuatmen. Zahlreiche Reha-Kliniken entlang der Küsten des Festlandes und Inseln der Nordsee bestätigen die heilende Wirkung. Sie haben sich diesen Vorteil für ihre Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen der Atemorgane zu eigen gemacht.



Spaziergänge in Wind und die Kälte kurbeln zusätzlich den Organismus des menschlichen Körpers an und erhöhen seinen Energieumsatz, da er stetig arbeiten muss um seine Körperwärme zu erhalten.



Daher lohnt sich der Nordseeurlaub im Winter auch für gesunde Menschen, denn das Reizklima hält das Immunsystem auf Trab. Die beste Reisezeit für ein perfektes Reizklima sind jedoch die Monate Oktober bis März.



Nordsee im Winter – viel Platz und leere Strände

Ein weiterer Bonuspunkt für den winterlichen Nordseeurlaub ist die Tatsache, dass die Ferienorte dann nicht so voll und überlaufen sind, wie im Sommer. Am Strand ist in Cafés und Restaurants genügend Platz. Trotz des starken Windes kann ein Spaziergang am einsamen Nordseestand durchaus seine romantischen Züge haben. Viele Nordseetouristen suchen genau diese Einsamkeit, die man im Winter an der Nordsee finden kann.



Welche Urlaubsorte bieten sich für den Winterurlaub an der Nordsee an?

Obwohl alle Inseln der Nordsee wunderschön und an gesundem Reizklima kaum zu überbieten sind, ist der Urlaub in der kalten Jahreszeit eher für die großen Nordseeinseln und Küstenregion des Festlandes zu empfehlen. Hier ist man auch im Winter gut auf den Tourismus eingestellt.