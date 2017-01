Abrakadabra…danach klingt Paraskavedekatriaphobie. Das ist wohl auch das, was die meisten Menschen mit der Bedeutung dieses Tages assoziieren. Denn viele sehen wohl spitze Hexennasen und –hüte vor sich, hören fieses Gekicher und das Miauen einer schwarzen Katze mit grünen Augen, die unheilvoll herüber schauen. Kein anderer Tag sorgt für so viel Gänsehaut wie „Freitag der 13.“ Aber woher kommt das? Wie kann das zufällige Aufeinander fallen zweier Ereignisse – der Freitag als Wochentag in Kombination mit dem Datum des 13. Tages, der nun einmal jeden Monat kommt - für so viel Angst sorgen? Ganz einfach: Es ist ein langgehegter Mythos, der – wie so vieles – ihren Ursprung im ältesten (Aber)Glauben der Menschheit findet, der Religion. Der Glaube an Unglücksmythen ist immer stärker als der an die guten Dinge, weswegen auch heute noch viele Menschen sich an dem vermeintlichen Unglückstag im Bett verkriechen und hoffen, dass er schnell und ohne zu viel Schaden an zurichten, vorbei geht. Auch in anderen Teilen der Welt gibt es diese Mythen, die Böses herauf beschwören, aber genauso viele Glücksbringer und Rituale, die schützen und Kraft verleihen. Was ist dran und wer glaubt wo an was?

So definiert es das Lexikon. Freitag der 13 trifft genau ins Schwarze. Da das Unglück mit genau diesem gesamten Tag assoziiert wird, gibt es zahllose Vermeidungsstrategien, Symbole und Akte, die an diesem Tag entweder Schlimmes herauf beschwören oder das Unglück abwenden können. Als Mythos einmal etabliert, trägt die Symbolik sich scheinbar auf ewig weiter.

Freitag der 13. als Mythos



Freitag der 13. ist bereits für sehr lange Zeit ein Begleiter der abergläubischen Menschen. Weitererzählt, durch zufällige schlechte Erlebnisse verstärkt, etablierte sich dieses Datum als Mythos, der sich durch die Geschichte trägt. Auf diese Weise forciert, wird die Menschheit wohl nie von diesem Aberglauben ablassen. Aber wieso die 13?



Zahlensymbolik ist ein besonderes Feld: Der Numerologie werden schließlich ebenfalls magische Kräfte zugeschrieben. Besonders besetzte Zahlen des westlichen Kulturkreises sind beispielsweise die Sieben und die 13 – „Der siebte Himmel“ oder „Jetzt schlägt’s 13!“. Auch wenn im Judentum die 13 die Zahl Gottes ist, ist sie sonst eher ein Unglücksrabe. Das hat verschiedene Hintergründe, aber noch viele verschiedene Auswirkungen, bei denen manche wirklich zu komisch sind.



Aber zunächst zu anderen Zahlensymboliken, denn unterschiedliche Kulturkreise haben auch unterschiedliche Glücks- und Unglückszahlen. So sind die Worte „Vier“ und „Tod“ in Mandarin, japanisch und vietnamesisch so nahe beieinander, dass die Vier als absolute Unglückszahl gilt, und das im gesamten asiatischen Raum. Noch Schlimmeres trifft auf die 49 zu, denn diese Kombination an Wörtern klingt so wie „Leiden bis zum Tod“. So kommt es dazu, dass vielerorts die Vier und die 49 einfach gestrichen werden: Tischnummern, Etagen, Schiffsnummern und Wagonnummern. Beliebter hingegen ist die Acht, sie steht für Reichtum. Auch hier birgt das Zahlwort nämlich Verwechslungspotenzial mit dem Verb „reich werden“. Natürlich findet sich diese Zahl entsprechend häufiger, ähnlich wie die Sieben im Westlichen Kulturkreis.

Ursprung in der Religion?

Dass die Zahl 13 als Unglückszahl verschrien ist, hat nichts mit Wortverwechselungen zu tun. Viel mehr hat sie ihren Ursprung vermutlich in der Religion. Während sie im Judentum die Zahl Gottes ist, ist sie bei den Christen der Unglückstag: Zumindest im Volksglaube. Zurückzuführen ist es auf das letzte Abendmahl. Der 13. Gast war der Verräter: Judas. Auf seinen Verrat hin wurde Jesus gekreuzigt, und zwar an einem Freitag. Diese schrecklichen Ereignisse verschmolzen miteinander und formten fortan den ultimativen Unglückstag: Freitag, den 13.

Aber nicht Judas alleine hat die Verantwortung für die 13. Es ist einfach eins zu viel, die Sprengung der Zwölf sozusagen. Zwölf Stunden am Tag, zwölf Monate im Jahr, zwölf Jünger: Das Dutzend ist die vollkommene Zahl, die Überreizung, die 13, ist zu viel: Es folgt das Unglück. Es mag daher kommen, dass auch heute noch so viele an den Unglückstag glauben, dann statistisch gesehen, passiert an einem Freitag den 13. nicht mehr Schlimmes als an anderen Tagen.