Verona Pooth krank - Kaiser-Augustus-Orden an Florian König

Stadt Trier. Hiobsbotschaft für ATK-Präsident Andreas Peters am Morgen vor der großen Gala in der Europahalle: das Management von Verona Pooth sagt die Teilnahme der beliebten Fernsehmoderatorin und Unternehmerin an der ATK-Gala 2017 am Samstagabend, 7. Januar in der ausverkauften Trierer Europahalle aus Krankheitsgründen ab.