47-Jährige bei Unfall auf der A 602 schwer verletzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die Frau aus Richtung Ehrang kommend auf die A 602 in Richtung Trier. Plötzlich bremste ein vor der Frau fahrendes Auto auf der rechten Fahrspur kurz ab, was die 47-Jährige zu spät erkannte. Sie geriet ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die rechte Außenleitplanke. Von hier aus wurde ihr Fahrzeug nach links abgewiesen, schoss über die komplette Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanke. Das Auto drückte die Mittelschutzplanke nieder, überfuhr diese und kam auf selbiger zum Stillstand. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Schäden an der Schutzplanke wurden die linken Fahrpuren in Richtung Trier und in Richtung Longuich an der Unfallstelle bis auf weiteres gesperrt. Daher kam es auf der A 602, insbesondere stadtauswärts, zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich die Autobahnpolizei Schweich, das DRK mit mehreren Krankenwagen, die Berufsfeuerwehr Stadt Trier, die Autobahnmeisterei Schweich und ein Bergungsunternehmen.