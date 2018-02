Zeuge findet tote Frau in Trier-Ehrang

Einbrecher entwenden Tresor mit Rollwagen

Boppard. Am Mittwochmorgen, 7. Februar, brachen gegen 9.15 Uhr mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in Boppard ein. Sie entwendeten dort unter anderem einen Tresor (40 x 40 x 60 cm). Diesen Tresor schoben die Täter, ein Pärchen im Alter von 20 bis 35 Jahren, mit einem blauen Gitterrollwagen/Rollcontainer von der Flogtstraße über die Säuerlingstraße in Richtung REWE-Markt. Dabei war der Tresor offenbar mit einem Teppich abgedeckt worden und darauf/daneben lag wiederum ein gelber Müllsack. Die Polizei fragt: Wer kann weitere Hinweise zu dieser Situation und zu den Tätern geben? In welches Auto wurde der Tresor verladen? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Koblenz, Tel. 02 61 / 10 30. Am Mittwochmorgen, 7. Februar, brachen gegen 9.15 Uhr mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in Boppard ein. Sie entwendeten dort unter anderem einen Tresor (40 x 40 x 60 cm). Diesen Tresor schoben die Täter, ein Pärchen im Alter von 20 bis 35 Jahren,…

