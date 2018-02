Anmeldungen für das neue Schuljahr

An der Realschule plus und FOS Technische Informatik in Konz erfolgen die Anmeldungen für die 5. Klassen vom 14. bis 28. Februar, Mo. bis Do. von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie Fr. von 8 bis 12.30 Uhr. (Am 23. Februar keine Anmeldemöglichkeit, da die Schule geschlossen ist). Anmeldungen für die Fachoberschule Technik mit dem Schwerpunkt Technische Informatik sind ab sofort bis 28. Februar möglich. Weitere Informationen: Tel. 06501/947011, www.rsplus-konz.de.

An der Realschule plus Saarburg können die Schüler für die 5. Klassen vom 5. bis zum 28. Februar angemeldet werden. Die Öffnungszeiten des Sekretariates sind Mo. bis Fr. von 7.30 bis 12.30 Uhr und Di. und Mi von 14 bis 15.30 Uhr. Die Schule ist telefonisch unter 06581-914030 oder per E-Mail sekretariat@rs-plus-saarburg.de erreichbar. Weitere Informationen: www.rs-plus-saarburg.de.

An der Realschule plus Waldrach kann ab sofort bis zum 7. Februar und vom 14. bis 23. Februar angemeldet werden. Das Sekretariat ist Mo. bis Do. von 8 bis 12 Uhr, Fr. von 8 bis 11 Uhr sowie Di. und Mi. von 13.30 bis 15 Uhr geöffnet. Weitere Informationen: www.ruwertalschule.org, Tel. 06500/426.

An der Realschule plus Kell am See / Zerf können die Anmeldungen zur 5. Klasse vom 15. bis 28. Februar an beiden Standorten im Sekretariat wie folgt vorgenommen werden: Zerf: Di., Mi. und Fr. von 8 bis 13 Uhr; Kell: Mo., Mi. und Do. von 7.45 bis 10.45 Uhr, zusätzlich Do. von 16 bis 18 Uhr. Weitere Informationen: www.realschuleplus-kell.de bzw. www.schule-kell.de oder www.schule-zerf.de. Tel: 06587/99060 (Zerf) oder 06589-330 (Kell am See).

An der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil sind die Anmeldungen für die 5. Klassen bereits erfolgt. Eltern, die die Anmeldetermine nicht wahrnehmen konnten, können ihre Kinder weiterhin anmelden, wenn sie vorher einen Termin über das Sekretariat vereinbaren. Für die Oberstufe können sich die Eltern mit ihren Kindern ebenso bei Vereinbarung eines Termins anmelden. Neben der Anmeldung wird hier auch die Kurswahl erfolgen. Weitere Infos: www.igshk.de, Tel. 06503 / 2004.

Am Stefan-Andres-Gymnasium in der Stadt Schweich starten die Gespräche für die Anmeldungen in dieser Woche und enden am 28. Februar. Die Anmeldezeiten sind Mo. bis Do. von 8 bis 16 Uhr und Fr. von 8 bis 14 Uhr; eine Terminvereinbarung über die Verwaltung unter Tel. 06502/9978620 ist erforderlich. Weitere Infos unter www.sag-schweich.de.

An der Realschule plus Schweich mit der Fachoberschule in den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit können Interessierte sich vom 1. Februar bis 1. März anmelden. Das Sekretariat ist geöffnet von Mo. bis Do. von 8 bis 15 Uhr, Fr. von 8 bis 11.30 Uhr. Anmeldeformulare sowie weitere Informationen finden sich auf der Homepage unter www.saz-schweich.de, Tel. 06502/925401.

Am Gymnasium Hermeskeil sind die Anmeldungen für die Klassen 5 vom 19. bis 23. Februar von 8.30 bis 13 Uhr und zusätzlich am 22. Februar von 14 bis 18 Uhr möglich sowie am 24. Februar (Samstag) von 9 bis 12 Uhr. Die Anmeldung für die Oberstufe (11. Klasse) ist vom 29. Januar bis 1. März von Mo. bis Fr. von 8.30 bis 13 Uhr möglich. Weitere Infos unter www.gymherm.de.

Am Gymnasium Konz sind die Anmeldungen für die Klassenstufe 5 und die gymnasiale Oberstufe vom 15. bis 28. Februar zu folgenden Uhrzeiten möglich: Mo. bis Do.: 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Fr. von 8 bis 13 Uhr. Für die Anmeldung in die Oberstufe ist vorab eine Beratung durch den MSS-Leiter notwendig; Terminvereinbarung unter Telefon 06501/947030. Weitere Infos im Internet unter www.gymnasium-konz.de.

Das Gymnasium Saarburg nimmt die Anmeldungen für die 5. Klassen vom 15. bis 28. Februar entgegen. Persönliche Gesprächstermine werden individuell je nach Interessensschwerpunkt (Ganztagsschule, Französisch Bilingual etc.) am Nachmittag und an zwei Samstagen nach Rücksprache mit dem Sekretariat vergeben, Tel. 06581/9173-0 oder per E-Mail an sekretariat@gymnasium-saarburg.de. Weitere Informationen unter www.gymnasium-saarburg.de.

Die Berufsbildende Schule in Saarburg mit dem Wirtschaftsgymnasium und der Fachschule für Altenpflege/Altenpflegehilfe nimmt Anmeldungen für alle Bildungsgänge ab sofort bis zum 28. Februar sowie für die Fachschule für Altenpflege und die Fachschule für Altenpflegehilfe bis zum 30. April innerhalb der Bürozeiten entgegen: Mo bis Do von 7.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr, Fr von 7.30 bis 12 Uhr. Weitere Informationen unter Tel. 06581/914050 und www.bbs-saarburg.de.

Die Berufsbildende Schule Hermeskeil bietet folgende Anmeldezeiten an: 1. bis 28. Februar (jeweils von 8 bis 11.30 Uhr). Vom 8. bis 13. Februar ist das Sekretariat geschlossen. Sofern freie Schulplätze vorhanden sind, werden auch Anmeldungen, die nach dem 1. März erfolgen, berücksichtigt. Nach telefonischem Kontakt können außerdem Beratungsgespräche beziehungsweise Nachmittagstermine (Tel. 06503 / 980651) vereinbart werden. Weitere Infos unter www.bbs-saarburg.de.

Das Balthasar-Neumann-Technikum (BNT) Trier mit dem Technischen Gymnasium und der Fachschule für Technik, das sich ebenfalls in Trägerschaft des Kreises befindet, bietet folgende Anmeldezeiten an: Ab sofort bis zum 1. März werden Anmeldungen von Mo. bis Do. von 8 bis 9.30 Uhr, 11.15 bis 13 Uhr, 14.30 bis 16 Uhr, freitags nur bis 13 Uhr entgegen genommen. Sofern freie Schulplätze vorhanden sind, werden Anmeldungen, die nach dem 1. März erfolgen, berücksichtigt. Es können Beratungsgespräche (Tel. 0651/918000 oder 9180010) vereinbart werden. Weitere Infos im Internet: www.bnt-trier.de.