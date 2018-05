Autobesitzer erwischt Aufbrecher auf frischer Tat

19:27-Niederlage der Miezen gegen Union Halle-Neustadt

Trier. Es passte vieles zusammen am Sparkassen-Spieltag der 2. Frauenhandball-Bundesliga beim Duell der DJK/MJC Trier mit dem SV Union Halle-Neustadt. Die Kulisse – 730 Zuschauer hatten den Weg in die Arena Trier gefunden – die Stimmung – die Miezen wurden von der ersten Sekunde an lautstark unterstützt - und auch der Einsatz beider Teams, die sich über weite Strecken einen teilweise verbissenen und harten Kampf lieferten. Nur eins stimmte aus Sicht der Gastgeberinnen nicht: das Ergebnis. Am Ende gewannen die Gäste aus Sachsen-Anhalt mit 27:19 (11:12), sicherten sich damit einen Platz unter den Top 3 der Liga und damit das Ticket für die 1. Bundesliga.