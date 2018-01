Bischof-Stein-Stiftung wird zehn Jahre alt

"Viele unserer Stifter haben eine Vision für die Zukunft, eine Vorstellung, was mit ihrem Geld Gutes bezweckt werden soll, auch nachdem sie selbst nicht mehr da sind", sagt Thomas Theis, Leiter des Zentrums für Stiftungen und Fundraising im Bistum Trier. So fördert die Bischof-Stein-Stiftung ganz konkret kirchliche Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen; sie engagiert sich für die Erwachsenenbildung, die Jugendarbeit und den Jugendschutz und unterstützt Jugendverbände und Kulturprojekte.

70.000 Euro für vielfältige Projeke

Im Jahr 2016 wurden von der Dachstiftung und ihren Treuhandstiftungen rund 70.000 Euro ausgeschüttet. Dabei sind die unterstützten Maßnahmen und Projekte sehr vielfältig, wie Stiftungsreferentin Michaela Marx schildert: "Wir haben etwa den Bau einer inklusiven Küche in der Familienbildungsstätte Bitburg gefördert und in Saarbrücken gab es Zuschüsse für ein internationales Tanztheater mit französischen, rumänischen und deutschen Jugendlichen. Unter den Projekten waren auch eine Fahrradwallfahrt, Besinnungsfahrten für Schulklassen, eine alternative Abitur-Fahrt als "Me(e)hrzeit" auf einem Segelschiff und die Familien-Zeitung 'Pänz' des Dekanats Ahr-Eifel."

Stifter legen fest, was gefördert werden soll

Bei den Treuhandstiftungen legen die Stifter individuell fest, was genau gefördert werden soll, erklärt Theis. "Sie wollen heute, in einer eher wohlhabenderen Zeit, Geld zurücklegen, um morgen Verantwor-tung für ihnen am Herzen liegende Projekte zu übernehmen." Hier sei die Bandbreite ebenfalls groß: Eine Stiftung habe sich besonders der Priesterausbildung im Partnerland des Bistums Trier, Bolivien, verschrieben. Eine andere Stiftung konzentriere sich auf die Weitergabe des christlichen Glaubens speziell in der Region Bitburg und förderte unter anderem ein Jugendkirche-Projekt.

Besondere Förderschwerpunkte

Für das Jahr 2018 hat der Vorstand der Dachstiftung zwei besondere Förderschwerpunkte gesetzt, in denen auch die Ergebnisse der Synode im Bistum Trier anklingen: So sollen besonders Projekte und Initiativen unterstützt werden, die in den neuen pastoralen Räumen Netzwerke knüpfen und neue Kooperationen eingehen. Der zweite Schwerpunkt liegt auf neuen Wegen der Glaubenskommunikation, vor allem in der Erwachsenenkatechese – also der Glaubenspraxis in den Gemeinden. Theis ermutigt Pfarreien, Dekanate, Verbände oder Ordensgemeinschaften und andere katholische Einrichtungen, Förderanträge noch das ganze Jahr über einzureichen. Wer sich für das Konzept einer Stiftung oder auch einer Zustiftung oder Spende interessiert, erhält weitere Informationen unter Telefon 0651/14519570 und unter stiftungszentrum@bistum-trier.de sowie online.

Spendenkonto:

IBAN: DE85 3706 0193 3018 0010 11