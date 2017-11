Buchvorstellung: Wenn die Narben der Kindheit aufbrechen

„Wenn seine Kindheit auch ganz verstummt wäre - einmal wird sie wieder aufwachen und zu ihm sprechen …“ Diese Aussage des deutschen Dichters Peter Sirius kann der Leser des neuen Thrillers von Hans J. Muth wörtlich nehmen. „Der Stimmentöter“ heißt sein neuer Roman, erschienen im Verlag Stephan Moll (s.mo) und genau eine verkorkste Kindheit ist ausschlaggebend dafür, dass der Protagonist im Erwachsenenalter das eliminieren will, was seine Kindheit so eminent geprägt hat: die Stimmen von kreischenden Frauen! Spannende Unterhaltung ist also gewährleistet. Hans J. Muth hat inzwischen zahlreiche Bücher geschrieben, doch Kriminalromane und Thriller stehen dabei im Vordergrund. Der Grund ist so einfach wie nachvollziehbar.

Muth war Kriminalbeamter beim Polizeipräsidium Trier und weiß, wovon er schreibt. Recherchen, so sagt er, beziehen sich hauptsächlich auf die Bereiche, in denen sein Buch spielt und die Menschen, die darin vorkommen. Da ist schon so einiges vonnöten. Seine Hunsrück-Krimis umfassen das Areal von Losheim bis Bad Sobernheim. Zwei Thriller, die beide von Krimi & Co als Buch-Highlights bezeichnet wurden, spielen in der Heiligen Stadt Rom und ein Saar-Krimi ist auch dabei. Sein letzter Roman „Fallout-Mit dem Westwind kommt der Tod“ zeigte auf, dass die Gefahr auch im Inneren eines Atom-Kraftwerks schlummern kann. Meist stehen aktuelle und soziale Probleme im Mittelpunkt der Handlungen.

Zum Inhalt: An einer Staustufe der Mosel wird eine weibliche Leiche gefunden. Hauptkommissar Julian Thorbach und sein Kollege Patrick Laufenberg machen eine grauenvolle Entdeckung. Der Mund der Toten ist zugenäht. Bei der anschließenden Obduktion macht Pathologe Schneider eine weitere grauenvolle Entdeckung. Die Stimmbänder der Frau sind durchtrennt. In die Ermittlungen hinein erstattet Krankenhaus-Arzt Dr. Brunner, eine Vermisstenmeldung. Er behauptet, seine Frau sei entführt worden. Die Annahme bestätigt sich und Thorbach glaubt Parallelen zum Todesfall der Unbekannten zu sehen. Als weitere gleichgelagerte Todesfälle bekanntwerden, sieht sich Thorbach einer brutalen Mordserie gegenüber, deren Motive er im psychologischen Bereich des Täters zu erkennen glaubt.

Hans J. Muth: Der Stimmentöter, Verlag Stephan Moll, 10 Euro. ISBN: 3947470010.