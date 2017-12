Bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen in Trier

Am Freitag, 29. Dezember, wird die 60. Aktion Dreikönigssingen im Trierer Dom starten. Bundesweite Träger sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Kirche. Im Bistum Trier bereiten der Bund der Deutschen katholischen Jugend, der Diözesanverband Trier und die Abteilung Jugend im Bischöflichen Generalvikariat die Eröffnung vor. Dr. Stephan Ackerman, Bischof von Trier, freut sich besonders über die hohe Anzahl an Anmeldungen: "Über 2600 Sternsinger aus 142 Pfarrgruppen werden zu Eröffnung kommen. Darunter Menschen aus Köln, Mainz, Essen und Eichstätt, wo die letzte Eröffnung stattgefunden hat."

Bildung für Kinder in Indien

Das Motto der diesjährigen Aktion ist "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" Die Aktion stellt das Thema Kinderarbeit und ihre sozialen Auswirkungen in den Mittelpunkt. Die Sternsinger machen mit ihrem Einsatz darauf aufmerksam, dass weltweit 152 Millionen Kinder arbeiten müssen. Indien ist davon besonders betroffen. Nach Schätzungen arbeiten bis zu 60 Millionen Kinder in dem Land. "Produkte die durch Kinderarbeit geschaffen wurden, kommen dabei auch immer wieder auf den deutschen Markt in Form von Kleidung, Teppichen sowie Grabsteinen.", so Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident der Kindermissionswerks 'Die Sternsinger'. Er sieht die Hauptursachen von Kinderarbeit besonders in der Armut und dem fehlenden Einkommen der Eltern. Um den Teufelskreis zu durchbrechen, sollen mit den Spenden Projekte unterstützt werden, die den Kindern Bildung und damit bessere Zukunft ermöglichen. Zudem soll der Blick der Politik auf dieses Problem gelenkt werden.

Tausende Projekte in aller Welt

Die erste Aktion Dreikönigssingen wurden 1959 organisiert. Bei der Aktion zum Jahresbeginn 2017 hatten die Sternsinger über 46 Millionen Euro gesammelt. Damit konnte die Aktion seit Bestehen über eine Milliarde Euro an Spenden sammeln und hat bisher rund 71.000 Projekte gefördert. Allein 2016 waren es 1.639 Projekte in 170 Ländern. Die diesjährige Eröffnung beginnt um 10 Uhr im Trierer Dom. Nach dem Auftakt gibt es in Schulen, Kirchen und Kinos ein Mitmachprogramm für die Sternsinger. Die Kinder können dort unter anderem lernen, wie man Produkte erkennt, die von Kindern produziert wurden. Um 14 Uhr zieht der Zug der Sternsinger durch die Porta Nigra und die Innenstadt zum Domplatz. Zum Abschluss findet im Dom um 15 Uhr der Wortgottesdienst mit dem Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann statt.

Weitere Infos gibt es hier.