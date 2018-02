SP 13. Februar 2018 Artikel teilen





Burgnarren in Asien

Trier. Seit 40 Jahren stehen die Burgnarren für karnevalistischen Frohsinn in Trier-Irsch. Was könnte also passender sein, als die aktuelle Session auf dem "Kontinent des Lächelns" zu begehen? Und so erlebte das Publikum am vergangenen Freitag bereits zum zweiten Mal eine "Asia Nacht" wie ein All-fernöstliches you-can-eat-Buffet: So viele Köstlichkeiten wurden aufgefahren, dass die Entscheidung für ein persönliches Highlight schwerfallen konnte.