Christof Rapp erhält den Ausonius-Preis der Uni Trier

In seinem Festvortrag zur Preisverleihung im Juni wird der Spezialist für Antike Philosophie ganz auf der Höhe der Zeit sein. Christof Rapps Ausführungen zu "Karl Marx und die Philosophie der Antike" sind Teil der Ringvorlesung der Universität Trier und des Programms des Trierer Marx-Jahres.

Christof Rapp gehört zu den international renommiertesten deutschen Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Antiken Philosophie. An der LMU München bekleidet er den Lehrstuhl für Philosophie und ist einer der Direktoren der Munich School of Ancient Philosophy (Münchener Schule zur Antiken Philosophie). Außerdem ist er zurzeit Direktor des Center for Advanced Studies der LMU, das den wissenschaftlichen Austausch über etablierte Fächergrenzen hinweg intensiviert und unterstützt. Rapp forscht und lehrt insbesondere zur Philosophie der Antike und deren Verhältnis zu modernen Debatten in Metaphysik, Ethik, Handlungstheorie, Argumentationstheorie und Moralpsychologie. Bezüge zwischen antiker und moderner Philosophie waren bereits in den Jahren nach 2001 sein Arbeitsschwerpunkt, als er an der Humboldt-Universität Berlin einen neu geschaffenen Lehrstuhl für Philosophie der Antike und Gegenwart übernahm.

Zur Person

Nach dem Abitur studierte Christof Rapp Philosophie, Gräzistik und Logik/Wissenschaftstheorie an den Universitäten Tübingen und München, wo er in Philosophie promovierte. Der Habilitation an der Universität Tübingen im Jahr 2000 folgten Gastprofessuren an der University of California in Berkeley, an der Universität Basel und an der Humboldt-Universität Berlin. An der HU Berlin übernahm er 2001 den neu geschaffenen Lehrstuhl für Philosophie der Antike und Gegenwart. Seit 2009 ist Christof Rapp Inhaber des Lehrstuhls für Antike Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.



Der Ausonius-Preis

Den Ausonius-Preis verleihen die Fachbereiche II und III der Universität Trier bereits seit 1998 im jährlichen Wechsel. Der Preis würdigt herausragende wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Klassischen Philologie oder der Alten Geschichte oder ein wissenschaftliches Gesamtwerk in diesen Fächern. Benannt ist die Auszeichnung nach dem spätantiken Dichter Ausonius, der im Jahr 365 als Lehrer und Erzieher an den kaiserlichen Hof nach Trier kam. In der Reisebeschreibung "Mosella" schildert Ausonius die Mosellandschaft und die Stadt Trier.

Verleihung und Festvortrag

Die Verleihung des Ausonius-Preises 2018 an Prof. Christof Rapp findet am Freitag, 8. Juni, um 18 Uhr im Hörsaal 1 (A/B-Gebäude) der Uni Trier statt. Prof. Christof Rapp wird zu diesem Anlass einen Festvortrag zum Thema "Karl Marx und die Philosophie der Antike" halten.